"Працівниці Пенсійного фонду" виманили у пенсіонерки 16 тисяч гривень

Як з’ясувалося, до будинку бабусі прийшли дві жінки, на вигляд 25 років. Вони представилися працівницями Пенсійного фонду і почали переконувати стареньку, що невдовзі їй збільшать пенсію. Проте для цього потрібно обміняти старі купюри на нові. Бабуся повірила аферисткам, вийняла зі сховку всі свої заощадження і передала незнайомкам. Шахрайки ж сказали їй написати розписку про передачу коштів та пообіцяли згодом принести нові купюри.

Після вдалої оборудки лиходійки поспішили зникнути. Пенсіонерка ж згодом зателефонувала до внучки і розповіла про випадок, а вже остання повідомила про злочин працівників районного відділення поліції.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 190 (шахрайство) ККУ. Зловмисниць розшукують.

Нагадаємо, у Білій Церкві зловмисники викрали паспорт місцевої жительки, за допомогою переклеювання фотографії у паспорті організували зняття з місця реєстрації власницю квартири, а в подальшому й оформлення на одного із них права власності на дане помешкання.