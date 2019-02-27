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"Працівниці Пенсійного фонду" виманили у пенсіонерки 16 тисяч гривень

"Працівниці Пенсійного фонду" виманили у пенсіонерки 16 тисяч гривень

Київ • УНН

 • 7676 перегляди

КИЇВ. 27 лютого. УНН. На Тернопільщині шахрайки під виглядом працівників Пенсійного фонду виманили у літньої жінки понад 16 тисяч гривень. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Тернопільської області.

Як з’ясувалося, до будинку бабусі прийшли дві жінки, на вигляд 25 років. Вони представилися працівницями Пенсійного фонду і почали переконувати стареньку, що невдовзі їй збільшать пенсію. Проте для цього потрібно обміняти старі купюри на нові. Бабуся повірила аферисткам, вийняла зі сховку всі свої заощадження і передала незнайомкам. Шахрайки ж сказали їй написати розписку про передачу коштів та пообіцяли згодом принести нові купюри.

Після вдалої оборудки лиходійки поспішили зникнути. Пенсіонерка ж згодом зателефонувала до внучки і розповіла про випадок, а вже остання повідомила про злочин працівників районного відділення поліції.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 190 (шахрайство) ККУ. Зловмисниць розшукують.

Нагадаємо, у Білій Церкві зловмисники викрали паспорт місцевої жительки, за допомогою переклеювання фотографії у паспорті організували зняття з місця реєстрації власницю квартири, а в подальшому й оформлення на одного із них права власності на дане помешкання.

Українські Національні Новини

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