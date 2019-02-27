"Работницы Пенсионного фонда" выманили у пенсионерки 16 тысяч гривен

Как выяснилось, в дом бабушки пришли две женщины,на вид 25 лет. Они представились работницами Пенсионного фонда и начали убеждать старушку, что вскоре ей увеличат пенсию. Однако для этого нужно обменять старые купюры на новые. Бабушка поверила аферисткам, вынула из тайника все свои сбережения и передала незнакомкам. Мошенницы сказали ей написать расписку о передаче средств и пообещали впоследствии принести новые купюры.

После удачной сделки злодейки поспешили скрыться. Пенсионерка же впоследствии позвонила внучке и рассказала о случае, а та сообщила о преступлении работникам районного отделения полиции.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье 190 (мошенничество) УКУ. Злоумышленниц разыскивают.

Напомним, в Белой Церкви злоумышленники похитили паспорт местной жительницы, с помощью переклейки фотографии в паспорте организовали снятия с места регистрации хозяйку квартиры, а в дальнейшем и оформления на одного из них права собственности на это помещение.