"Работницы Пенсионного фонда" выманили у пенсионерки 16 тысяч гривен

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 17107 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 40322 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 119730 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 122589 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 124322 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 122463 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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7 марта, 08:52 • 154571 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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7 марта, 06:35 • 117331 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141277 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145184 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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"Работницы Пенсионного фонда" выманили у пенсионерки 16 тысяч гривен

"Работницы Пенсионного фонда" выманили у пенсионерки 16 тысяч гривен

Киев  •  УНН

 • 7676 просмотра

КИЕВ. 27 февраля. УНН. На Тернопольщине мошенницы под видом работников Пенсионного фонда выманили у пожилой женщины более 16000 гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Тернопольской области.

Как выяснилось, в дом бабушки пришли две женщины,на вид 25 лет. Они представились работницами Пенсионного фонда и начали убеждать старушку, что вскоре ей увеличат пенсию. Однако для этого нужно обменять старые купюры на новые. Бабушка поверила аферисткам, вынула из тайника все свои сбережения и передала незнакомкам. Мошенницы сказали ей написать расписку о передаче средств и пообещали впоследствии принести новые купюры.

После удачной сделки злодейки поспешили скрыться. Пенсионерка же впоследствии позвонила внучке и рассказала о случае, а та сообщила о преступлении работникам районного отделения полиции.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье 190 (мошенничество) УКУ. Злоумышленниц разыскивают.

Напомним, в Белой Церкви злоумышленники похитили паспорт местной жительницы, с помощью переклейки фотографии в паспорте организовали снятия с места регистрации хозяйку квартиры, а в дальнейшем и оформления на одного из них права собственности на это помещение.

Украинские Национальные Новости

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