"Работницы Пенсионного фонда" выманили у пенсионерки 16 тысяч гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. На Тернопольщине мошенницы под видом работников Пенсионного фонда выманили у пожилой женщины более 16000 гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Тернопольской области.
Как выяснилось, в дом бабушки пришли две женщины,на вид 25 лет. Они представились работницами Пенсионного фонда и начали убеждать старушку, что вскоре ей увеличат пенсию. Однако для этого нужно обменять старые купюры на новые. Бабушка поверила аферисткам, вынула из тайника все свои сбережения и передала незнакомкам. Мошенницы сказали ей написать расписку о передаче средств и пообещали впоследствии принести новые купюры.
После удачной сделки злодейки поспешили скрыться. Пенсионерка же впоследствии позвонила внучке и рассказала о случае, а та сообщила о преступлении работникам районного отделения полиции.
Правоохранители открыли уголовное производство по статье 190 (мошенничество) УКУ. Злоумышленниц разыскивают.
Напомним, в Белой Церкви злоумышленники похитили паспорт местной жительницы, с помощью переклейки фотографии в паспорте организовали снятия с места регистрации хозяйку квартиры, а в дальнейшем и оформления на одного из них права собственности на это помещение.