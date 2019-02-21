Шахрайка видурила у громадян 1 млн грн і три роки переховувалася від слідства

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КИЇВ. 21 лютого. УНН. У Тернопільській області затримали організатора злочинної групи, яка шахрайським способом заволоділа 1 млн грн коштів громадян. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу обласної прокуратури.

"Завдяки принциповій позиції прокуратури Тернопільської області і безпосередньої участі прокурора у кримінальному провадженні, розшукано та затримано організатора злочинної групи, яка впродовж 2015 року в м. Тернопіль під приводом укладення договору фінансового лізингу заволоділа коштами громадян на загальну суму близько 1 млн гривень", - йдеться в повідомленні.

У прокуратурі уточнили, що організовану групу викрили ще у 2016 році, однак організатор злочину переховувався від слідства до цього часу.

"Організатору злочинного угруповання за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України загрожує максимальне покарання у виді позбавлення волі до дванадцяти років із конфіскацією майна", - зазначили у відомстві.

Нагадаємо, у Києві дві іноземки виманили у пенсіонерки близько 15 тисяч грн буцімто для операції родича.

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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