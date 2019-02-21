Мошенница выманила у граждан 1 млн грн и три года скрывалась от следствия

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 51189 просмотра

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КИЕВ. 21 февраля. УНН. В Тернопольской области задержали организатора преступной группы, которая мошенническим способом завладела 1 млн грн средств граждан. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

"Благодаря принципиальной позиции прокуратуры Тернопольской области и непосредственного участия прокурора в уголовном производстве, разыскано и задержано организатора преступной группы, которая на протяжении 2015 году в г. Тернополь под предлогом заключения договора финансового лизинга завладела средствами граждан на общую сумму около 1 млн гривен", - говорится в сообщении.

В прокуратуре уточнили, что организованную группу разоблачили еще в 2016 году, однако организатор преступления скрывался от следствия до сих пор.

"Организатору преступной группировки за совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190 УК Украины грозит максимальное наказание в виде лишения свободы до двенадцати лет с конфискацией имущества", - отметили в ведомстве.

Напомним, в Киеве две иностранки выманили у пенсионерки около 15 тысяч грн якобы для операции родственника.

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