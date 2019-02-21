Мошенница выманила у граждан 1 млн грн и три года скрывалась от следствия
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. В Тернопольской области задержали организатора преступной группы, которая мошенническим способом завладела 1 млн грн средств граждан. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.
"Благодаря принципиальной позиции прокуратуры Тернопольской области и непосредственного участия прокурора в уголовном производстве, разыскано и задержано организатора преступной группы, которая на протяжении 2015 году в г. Тернополь под предлогом заключения договора финансового лизинга завладела средствами граждан на общую сумму около 1 млн гривен", - говорится в сообщении.
В прокуратуре уточнили, что организованную группу разоблачили еще в 2016 году, однако организатор преступления скрывался от следствия до сих пор.
"Организатору преступной группировки за совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190 УК Украины грозит максимальное наказание в виде лишения свободы до двенадцати лет с конфискацией имущества", - отметили в ведомстве.
Напомним, в Киеве две иностранки выманили у пенсионерки около 15 тысяч грн якобы для операции родственника.