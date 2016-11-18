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Винищувачі Швейцарії супроводили літак з російськими журналістами

Винищувачі Швейцарії супроводили літак з російськими журналістами

Київ • УНН

 • 10301 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. Швейцарські винищувачі протягом кількох хвилин супроводжували літак у повітряному просторі Швейцарії, в якому летіли журналісти кремлівського пулу, передає УНН із посиланням на ВВС.

Фотографії винищувачів, зроблені через ілюмінатори, виклали самі журналісти, що перебували в літаку.

За їхніми словами, вони летіли до Перу висвітлювати участь російського президента Володимира Путіна в саміті Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва. Самого російського президента на борту не було.

На фотографіях видно винищувачі F-18 зі швейцарськими прапорами, які летять практично впритул до літака з журналістами.

Раніше країни Заходу неодноразово скаржилися, що російські військові літаки роблять небезпечні зближення з пасажирськими лайнерами. Російська сторона факти небезпечних зближень зазвичай заперечує.

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