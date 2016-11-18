Истребители Швейцарии сопровождали самолет с российскими журналистами
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Швейцарские истребители в течение нескольких минут сопровождали самолет в воздушном пространстве Швейцарии, в котором летели журналисты кремлевского пула, передает УНН со ссылкой на ВВС .
Фотографии истребителей, сделанные через иллюминаторы, выложили сами журналисты, находившиеся в самолете.
По их словам, они летели в Перу освещать участие российского президента Владимира Путина в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Самого российского президента на борту не было.
На фотографиях видно истребители F-18 со швейцарскими флагами, которые летят практически вплотную к самолету с журналистами.
Ранее страны Запада неоднократно жаловались, что российские военные самолеты совершают опасные сближения с пассажирскими лайнерами. Российская сторона факты опасных сближений обычно отрицает.