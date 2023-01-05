Він був готовий бомбити лікарні та дитсадки 25 грудня і на Новий рік: Байден відреагував на "різдвяне перемир'я" путіна
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Президент США Джо Байден висловив скептицизм щодо припинення вогню за розпорядженням президента рф володимира путіна в Україні під час православних різдвяних богослужінь 6 і 7 січня, передає УНН із посиланням на CNN.
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«Я не хочу відповідати (на) все, що говорить Путін. Мені це було цікаво. Він був готовий бомбити лікарні, дитячі садки та церкви 25 числа і на Новий рік», — сказав Байден журналістам у четвер.
«Я маю на увазі, я думаю, що він намагається знайти трохи кисню», – додав він.
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Учетвер путін наказав своєму міністру оборони наказати припинити вогонь в Україні на 36 годин, починаючи з полудня 6 січня. Згідно із заявою Кремля, пауза дозволить православним християнам "відвідувати різдвяні служби".
В Україні на подібні пропозиції відреагували різко. Секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що жодних переговорів з рф щодо "перемир'я" не планують.