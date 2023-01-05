Він був готовий бомбити лікарні та дитсадки 25 грудня і на Новий рік: Байден відреагував на "різдвяне перемир'я" путіна

$41.390.02
46.921.07
ukru
Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив
16:00 • 41952 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
13:44 • 48115 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

12:59 • 66578 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 73795 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 84533 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 134886 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 66933 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 141470 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 103089 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 68165 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+14°
3.1м/с
33%
Популярнi новини

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 163777 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 86160 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 83166 перегляди

Трамп знову звинуватив Зеленського і Байдена у війні в Україні

14:54 • 10360 перегляди

Екс-міністр оборони Польщі Блащак: Меркель та Шольц несуть відповідальність за війну в Україні

16:26 • 11321 перегляди
Публікації

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

16:00 • 41930 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 134870 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 164223 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 141462 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 254376 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ольга Стефанишина

Олег Синєгубов

Джефф Безос

Актуальні місця

Україна

Суми

Київ

Сполучені Штати

Харків

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 83488 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 86485 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 40264 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 43813 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 58629 перегляди
Актуальне

Шахед-136

The New York Times

The Guardian

Instagram

YouTube

Він був готовий бомбити лікарні та дитсадки 25 грудня і на Новий рік: Байден відреагував на "різдвяне перемир'я" путіна

Київ • УНН

 • 1141918 перегляди

КИЇВ. 5 січня. УНН. Президент США Джо Байден висловив скептицизм щодо припинення вогню за розпорядженням президента рф володимира путіна в Україні під час православних різдвяних богослужінь 6 і 7 січня, передає УНН із посиланням на CNN.

Він був готовий бомбити лікарні та дитсадки 25 грудня і на Новий рік: Байден відреагував на "різдвяне перемир'я" путіна

Цитата

«Я не хочу відповідати (на) все, що говорить Путін. Мені це було цікаво. Він був готовий бомбити лікарні, дитячі садки та церкви 25 числа і на Новий рік», — сказав Байден журналістам у четвер.

«Я маю на увазі, я думаю, що він намагається знайти трохи кисню», – додав він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Бербок про "різдвяне перемир'я": якби путін хотів миру, то забрав би своїх солдат додому

Нагадаємо

Учетвер путін наказав своєму міністру оборони наказати припинити вогонь в Україні на 36 годин, починаючи з полудня 6 січня. Згідно із заявою Кремля, пауза дозволить православним християнам "відвідувати різдвяні служби".

В Україні на подібні пропозиції відреагували різко. Секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що жодних переговорів з рф щодо "перемир'я" не планують.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Brent
$64.27
Bitcoin
$84,343.00
S&P 500
$5,372.21
Tesla
$246.15
Газ TTF
$34.62
Золото
$3,223.41
Ethereum
$1,632.20