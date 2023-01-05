Бербок про "різдвяне перемир'я": якби путін хотів миру, то забрав би своїх солдат додому
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Якби президент рф володимир путін хотів миру, він би забрав своїх солдат додому, і війна б закінчилася. Так міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок прокоментувала "різдвяне перемир'я" про яке оголосили в рф, передає УНН.
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"Якби путін хотів миру, він би забрав своїх солдат додому, і війна б закінчилася. Але, очевидно, він хоче продовжити війну після невеликої перерви", - написала Бербок у Twitter.
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За її словами, "так зване припинення вогню не принесе ні свободи, ні безпеки людям, які живуть у щоденному страху під російською окупацією".
"Тому ми продовжуватимемо підтримувати українців – щоб вони знову жили в мирі та самовизначенні", - резюмувала глава МЗС Німеччини.
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Російський диктатор володимир путін доручив міністру оборони рф сергію шойгу ввести режим припинення вогню в Україні з 6 по 7 січня.
В Україні на подібні пропозиції відреагували різко. Секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що жодних переговорів з рф щодо "перемир'я" не планують.