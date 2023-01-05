Бербок о "рождественском перемирии": если бы путин хотел мира, то забрал бы своих солдат домой

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"Если бы путин хотел мира, он бы забрал своих солдат домой, и война бы закончилась. Но, очевидно, он хочет продолжить войну после небольшого перерыва", - написала Бербок в Twitter.

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По ее словам, "так называемое прекращение огня не принесет ни свободы, ни безопасности людям, живущим в ежедневном страхе под российской оккупацией".

"Поэтому мы будем продолжать поддерживать украинцев – чтобы они снова жили в мире и самоопределении", - резюмировала глава МИД Германии.

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Ранее

Российский диктатор владимир путин поручил министру обороны рф сергею шойгу ввести режим прекращения огня в Украине с 6 по 7 января.

В Украине на подобные предложения отреагировали резко. Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что никаких переговоров с рф по "перемирию" не планируют.