Лицемірство залиште собі: в ОП різко відповіли на "різдвяне перемир'я" від путіна
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter різко відповів на доручення російського диктатора володимира путіна про "різдвяне перемир'я" і закликав рф залишити окуповані території, передає УНН.
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"рф має залишити окуповані території – лише тоді у неї почнеться «тимчасове перемир'я». Лицемірство залиште собі…" - написав Подоляк у Twitter.
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Він також нагадав, що "Україна не атакує чужу територію і не вбиває цивільне населення, як це робить рф".
"Україна знищує виключно членів окупаційної армії на своїй території…", - резюмував Подоляк.
Раніше
Російський диктатор володимир путін доручив міністру оборони рф сергію шойгу ввести режим припинення вогню в Україні з 6 по 7 січня.
Як повідомляв УНН, глова російської православної церкви патріарх кирило закликав встановити тимчасове перемир'я на Різдво.
Водночас, радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк відверто назвав заяву цинічною та підкреслив відсутність авторитету у рпц.
«РПЦ не є авторитетом для глобального православ’я та виступає лише як «пропагандист війни». РПЦ закликала до геноциду українців, заохочувала масові вбивства й наполягає на ще більшій мілітаризації Рф. Тому заява РПЦ про «різдвяне перемир’я» – цинічна пастка й елемент пропаганди», - написав Подоляк у Тwitter.