Лицемірство залиште собі: в ОП різко відповіли на "різдвяне перемир'я" від путіна

Цитата

"рф має залишити окуповані території – лише тоді у неї почнеться «тимчасове перемир'я». Лицемірство залиште собі…" - написав Подоляк у Twitter.

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Він також нагадав, що "Україна не атакує чужу територію і не вбиває цивільне населення, як це робить рф".

"Україна знищує виключно членів окупаційної армії на своїй території…", - резюмував Подоляк.

Раніше

Російський диктатор володимир путін доручив міністру оборони рф сергію шойгу ввести режим припинення вогню в Україні з 6 по 7 січня.

Як повідомляв УНН, глова російської православної церкви патріарх кирило закликав встановити тимчасове перемир'я на Різдво.

Водночас, радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк відверто назвав заяву цинічною та підкреслив відсутність авторитету у рпц.

«РПЦ не є авторитетом для глобального православ’я та виступає лише як «пропагандист війни». РПЦ закликала до геноциду українців, заохочувала масові вбивства й наполягає на ще більшій мілітаризації Рф. Тому заява РПЦ про «різдвяне перемир’я» – цинічна пастка й елемент пропаганди», - написав Подоляк у Тwitter.