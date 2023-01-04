Радник голови Офісу президента озвучив нові умови України щодо завершення війни
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter озвучив нові умови України щодо завершення війни – крім виведення російських військ на кордони 1991 року – віддати українцям вкрадені у них квартири та будинки в Криму, а також видати авторів "спеціальної військової операції", пише УНН.
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«Ніхто не зупинятиметься… поки росіяни не втечуть з України, не повернуть українцям вкрадені в них будинки та квартири в Криму, не видадуть авторів «СВО»/воєнних злочинців, не вивчать сенсу поняття «міжнародне право» – повідомив Подоляк.
Нагадаємо
Хвиля атак російських безпілотників на українські міста наприкінці року сигналізувала про те, що "росія більше не має військових цілей".
Україна планує масштабний контрнаступ вже цієї весни, найзапекліші бої очікуються в березні.