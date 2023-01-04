Радник голови Офісу президента озвучив нові умови України щодо завершення війни

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«Ніхто не зупинятиметься… поки росіяни не втечуть з України, не повернуть українцям вкрадені в них будинки та квартири в Криму, не видадуть авторів «СВО»/воєнних злочинців, не вивчать сенсу поняття «міжнародне право» – повідомив Подоляк.

Нагадаємо

Хвиля атак російських безпілотників на українські міста наприкінці року сигналізувала про те, що "росія більше не має військових цілей".

Україна планує масштабний контрнаступ вже цієї весни, найзапекліші бої очікуються в березні.