Советник главы Офиса президента озвучил новые условия Украины по завершению войны

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«Никто не будет останавливаться… пока россияне не уйдут из Украины, не вернут украинцам украденные у них дома и квартиры в Крыму, не выдадут авторов «СВО»/военных преступников, не изучат смысл понятия «международное право» – сообщил Подоляк.

Напомним

Волна атак российских беспилотников на украинские города в конце года сигнализировала о том, что у "россии больше нет военных целей".

Украина планирует масштабное контрнаступление уже этой весной, самые ожесточенные бои ожидаются в марте.