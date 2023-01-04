Советник главы Офиса президента озвучил новые условия Украины по завершению войны
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter озвучил новые условия Украины по завершению войны – кроме вывода российских войск на границы 1991 года – отдать украинцам украденные у них квартиры и дома в Крыму, а также выдать авторов "специальной военной операции", пишет УНН.
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«Никто не будет останавливаться… пока россияне не уйдут из Украины, не вернут украинцам украденные у них дома и квартиры в Крыму, не выдадут авторов «СВО»/военных преступников, не изучат смысл понятия «международное право» – сообщил Подоляк.
Напомним
Волна атак российских беспилотников на украинские города в конце года сигнализировала о том, что у "россии больше нет военных целей".
Украина планирует масштабное контрнаступление уже этой весной, самые ожесточенные бои ожидаются в марте.