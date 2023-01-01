Подоляк: росія хоче "вбити якнайбільше мирних жителів"
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. Хвиля атак російських безпілотників на українські міста наприкінці року сигналізувала про те, що "росія більше не має військових цілей", заявив у неділю радник керівника Офісу президента, пише УНН.
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Михайло Подоляк написав у Twitter, що Москва змінила стратегію після 10 місяців війни.
"Масовані обстріли центрів великих міст України в ніч із 31 грудня на 1 січня говорять про чергову зміну типу війни", - написав він.
"росія більше не має жодних військових цілей. Вона намагається вбити якомога більше цивільних і зруйнувати якнайбільше цивільних об’єктів. Війна заради вбивств…".
Додамо
В останні години 2022 року росія обрушила на українські міста шквал дронів-камікадзе. Більшість безпілотників було націлено на Київ.