Подоляк: россия хочет "убить как можно больше мирных жителей"

Детали

Михаил Подоляк написал в Twitter, что Москва сменила стратегию после 10 месяцев войны.

"Массированные обстрелы центров крупных городов Украины в ночь с 31 декабря на 1 января говорят об очередном изменении типа войны", - написал он.

"россия больше не имеет никаких военных целей. Она пытается убить как можно больше гражданских и разрушить как можно больше гражданских объектов. Война ради убийств…".

Добавим

В последние часы 2022 года россия обрушила на украинские города шквал дронов-камикадзе. Большинство беспилотников было нацелено на Киев.