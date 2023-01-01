Подоляк: россия хочет "убить как можно больше мирных жителей"
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. Волна атак российских беспилотников на украинские города в конце года сигнализировала о том, что "у россии больше нет военных целей", заявил в воскресенье советник руководителя Офиса президента, пишет УНН.
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Михаил Подоляк написал в Twitter, что Москва сменила стратегию после 10 месяцев войны.
"Массированные обстрелы центров крупных городов Украины в ночь с 31 декабря на 1 января говорят об очередном изменении типа войны", - написал он.
"россия больше не имеет никаких военных целей. Она пытается убить как можно больше гражданских и разрушить как можно больше гражданских объектов. Война ради убийств…".
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В последние часы 2022 года россия обрушила на украинские города шквал дронов-камикадзе. Большинство беспилотников было нацелено на Киев.