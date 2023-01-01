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14:16 • 24522 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

13:40 • 49976 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

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13 марта, 13:47 • 131685 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Подоляк: россия хочет "убить как можно больше мирных жителей"

Подоляк: россия хочет "убить как можно больше мирных жителей"

Киев • УНН

 • 689656 просмотра

КИЕВ. 1 января. УНН. Волна атак российских беспилотников на украинские города в конце года сигнализировала о том, что "у россии больше нет военных целей", заявил в воскресенье советник руководителя Офиса президента, пишет УНН.

Детали

Михаил Подоляк написал в Twitter, что Москва сменила стратегию после 10 месяцев войны.

"Массированные обстрелы центров крупных городов Украины в ночь с 31 декабря на 1 января говорят об очередном изменении типа войны", - написал он.

"россия больше не имеет никаких военных целей. Она пытается убить как можно больше гражданских и разрушить как можно больше гражданских объектов. Война ради убийств…".

Добавим

В последние часы 2022 года россия обрушила на украинские города шквал дронов-камикадзе. Большинство беспилотников было нацелено на Киев.

Украинские Национальные Новости

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