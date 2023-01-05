Лицемерие оставьте себе: в ОП резко ответили на "рождественское перемирие" от путина

Цитата

"рф должен оставить оккупированные территории – только тогда у нее начнется "временное перемирие". Лицемерие оставьте себе…", - написал Подоляк в Twitter.

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Он также напомнил, что "Украина не атакует чужую территорию и не убивает гражданское население, как это делает рф".

"Украина уничтожает исключительно членов оккупационной армии на своей территории…", - резюмировал Подоляк.

Ранее

Российский диктатор владимир путин поручил министру обороны рф серию шойгу ввести режим прекращения огня в Украине с 6 по 7 января.

Как сообщал УНН, глава русской православной церкви патриарх кирилл призвал установить временное перемирие на Рождество.

В то же время советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк откровенно назвал заявление циничным и подчеркнул отсутствие авторитета в рпц.

«РПЦ не является авторитетом для глобального православия и выступает только как «пропагандист войны». рпц призвала к геноциду украинцев, поощряла массовые убийства и настаивает на еще большей милитаризации россии. Поэтому заявление РПЦ о «рождественском перемирии» – циничная ловушка и элемент пропаганды», - написал Подоляк в Twitter.