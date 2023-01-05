"Кому вони це пропонують? Самі собі?" - Данілов про заяву рф щодо "різдвяного перемир'я"

Цитата

«Давайте будемо розмовляти мовою практичною. Кому вони це перемир'я пропонують. Самі собі? Є доволі просте рішення: забирають свої валізи, забирають свій мотлох й відправляються собі на росію. Крапка. Ніяких перемовин з ними…Цей піп їх придумав якусь дату. До нас це не має ніякого відношення. Це наша земля. Ми на нашій землі будемо робити те, що вважаємо за необхідне», - розповів Данілов.

Доповнення

Російський диктатор володимир путін доручив міністру оборони рф сергію шойгу ввести режим припинення вогню в Україні з 6 по 7 січня.

Раніше

Голова російської православної церкви патріарх кирило закликав встановити тимчасове перемир'я на Різдво.

Водночас, радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк відверто назвав заяву цинічною та підкреслив відсутність авторитету у рпц.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Лицемірне "різдвяне перемир'я": шойгу наказав припинити вогонь в Україні на 36 годин