"Кому вони це пропонують? Самі собі?" - Данілов про заяву рф щодо "різдвяного перемир'я"
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Україна не буде вести жодних переговорів з росією щодо «перемир'я на Різдво». Окупанти мають покинути територію України. Про це заявив Секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олексій Данілов в ефірі одного з українських телеканалів, передає кореспондент УНН.
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«Давайте будемо розмовляти мовою практичною. Кому вони це перемир'я пропонують. Самі собі? Є доволі просте рішення: забирають свої валізи, забирають свій мотлох й відправляються собі на росію. Крапка. Ніяких перемовин з ними…Цей піп їх придумав якусь дату. До нас це не має ніякого відношення. Це наша земля. Ми на нашій землі будемо робити те, що вважаємо за необхідне», - розповів Данілов.
Доповнення
Російський диктатор володимир путін доручив міністру оборони рф сергію шойгу ввести режим припинення вогню в Україні з 6 по 7 січня.
Раніше
Голова російської православної церкви патріарх кирило закликав встановити тимчасове перемир'я на Різдво.
Водночас, радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк відверто назвав заяву цинічною та підкреслив відсутність авторитету у рпц.
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