путін доручив шойгу ввести різдвяне припинення вогню в Україні з 6 по 7 січня

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Повідомляється, що, враховуючи звернення патріарха кирила, режим припинення вогню по всій лінії бойового зіткнення сторін в Україні має тривати з 12:00 6 січня до 00:00 7 січня.

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"Виходячи з того, що в районах бойових дій проживає велика кількість громадян, які сповідують православ'я, закликаємо українську сторону оголосити режим припинення вогню та дати можливість їм відвідати служби у Різдвяний святвечір, а також у День Різдва Христового", - йдеться у повідомленні.

Раніше

Голова російської православної церкви патріарх кирило закликав встановити тимчасове перемир'я на Різдво.

Водночас, радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк відверто назвав заяву цинічною та підкреслив відсутність авторитету у рпц.

«РПЦ не є авторитетом для глобального православ’я та виступає лише як «пропагандист війни». РПЦ закликала до геноциду українців, заохочувала масові вбивства й наполягає на ще більшій мілітаризації Рф. Тому заява РПЦ про «різдвяне перемир’я» – цинічна пастка й елемент пропаганди», - написав Подоляк у Тwitter.

Нагадаємо

3 січня путін доручив міністру оборони рф до 1 лютого подати доповідь про забезпечення армії рф, яка воює проти України.