путин поручил шойгу ввести рождественское прекращения огня в Украине с 6 по 7 января

Детали

Сообщается, что, учитывая обращение патриарха кирилла, режим прекращения огня по всей линии боевого столкновения сторон в Украине должен продолжаться с 12:00 6 января до 00:00 7 января.

Цитата

"Исходя из того, что в районах боевых действий проживает большое количество граждан, исповедующих православие, призываем украинскую сторону объявить режим прекращения огня и дать возможность им посетить службы в Рождественский сочельник, а также в День Рождества Христова", - говорится в сообщении.

Ранее

Глава русской православной церкви патриарх кирилл призвал установить временное перемирие на Рождество.

В то же время советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк откровенно назвал заявление циничным и подчеркнул отсутствие авторитета в рпц.

«РПЦ не является авторитетом для глобального православия и выступает только как «пропагандист войны». РПЦ призвала к геноциду украинцев, поощряла массовые убийства и настаивает на еще большей милитаризации России. Поэтому заявление РПЦ о «рождественском перемирии» – циничная ловушка и элемент пропаганды», - написал Подоляк в Twitter.

Напомним

3 января путин поручил министру обороны рф до 1 февраля представить доклад об обеспечении армии рф, которая воюет против Украины.