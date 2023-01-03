путін доручив шойгу підготувати доповідь про забезпечення окупантів на війні проти України

Деталі

Згідно з дорученням, міністерство має доповісти про забезпечення військових частин та підрозділів зс рф озброєнням, військовою, спеціальною технікою та матеріальними засобами та ресурсами, у тому числі екіпіруванням та спорядженням. Крім цього, мають надати інформацію забезпечення окупантів засобами індивідуального бронезахисту, маскування та мобільними засобами розвідки.

Також путін вимагає відзвітувати про заходи, які вживаються для поліпшення роботи міноборони рф в цій сфері. Повідомляється, що доповідь має бути представлена до 1 лютого, відповідальним призначено голову міністерства сергія шойгу.

Додамо

У жовтні 2022 року Генштаб ЗС України повідомив, що мобілізовані в росії повинні купувати за власний кошт екіпірування. В одному з військових училищ форму отримали не більш ніж половина мобілізованих. Залишалося проблемним питання забезпечення мобілізованих шоломами та бронежилетами.

Нагадаємо

Аналітики Інституту вивчення війни 1 січня оприлюднили звіт, у якому повідомили, що через вичерпування запасів артилерійських боєприпасів російським окупантам буде важко підтримувати поточний темп операцій на окремих ділянках фронту в Україні.