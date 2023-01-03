путин поручил шойгу подготовить доклад об обеспечении оккупантов на войне против Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Российский диктатор владимир путин поручил министру обороны рф до 1 февраля подать доклад об обеспечении армии рф, которая воюет против Украины. Об этом пишет УНН со ссылкой на росСМИ.
Детали
Согласно поручению, министерство должно доложить об обеспечении воинских частей и подразделений вс рф вооружением, военной, специальной техникой и материальными средствами и ресурсами, в том числе экипировкой и снаряжением. Кроме этого, должны предоставить информацию обеспечения оккупантов средствами индивидуальной бронезащиты, маскировки и мобильными средствами разведки.
Также путин требует отчитаться о мерах, которые принимаются для улучшения работы минобороны рф в этой сфере. Сообщается, что доклад должен быть представлен до 1 февраля, ответственным назначен глава министерства сергей шойгу.
Добавим
В октябре 2022 года Генштаб ВС Украины сообщил, что мобилизованные в россии должны покупать за свой счет экипировку. В одном из военных училищ форму получили не более половины мобилизованных. Оставался проблемным вопрос обеспечения мобилизованных шлемами и бронежилетами.
Напомним
Аналитики Института изучения войны 1 января обнародовали отчет, в котором сообщили, что из-за исчерпания запасов артиллерийских боеприпасов российским оккупантам будет трудно поддерживать текущий темп операций на отдельных участках фронта в Украине.