путин поручил шойгу подготовить доклад об обеспечении оккупантов на войне против Украины

Детали

Согласно поручению, министерство должно доложить об обеспечении воинских частей и подразделений вс рф вооружением, военной, специальной техникой и материальными средствами и ресурсами, в том числе экипировкой и снаряжением. Кроме этого, должны предоставить информацию обеспечения оккупантов средствами индивидуальной бронезащиты, маскировки и мобильными средствами разведки.

Также путин требует отчитаться о мерах, которые принимаются для улучшения работы минобороны рф в этой сфере. Сообщается, что доклад должен быть представлен до 1 февраля, ответственным назначен глава министерства сергей шойгу.

Добавим

В октябре 2022 года Генштаб ВС Украины сообщил, что мобилизованные в россии должны покупать за свой счет экипировку. В одном из военных училищ форму получили не более половины мобилизованных. Оставался проблемным вопрос обеспечения мобилизованных шлемами и бронежилетами.

Напомним

Аналитики Института изучения войны 1 января обнародовали отчет, в котором сообщили, что из-за исчерпания запасов артиллерийских боеприпасов российским оккупантам будет трудно поддерживать текущий темп операций на отдельных участках фронта в Украине.