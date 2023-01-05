"Кому они это предлагают? Сами себе?" - Данилов о заявлении рф относительно "рождественского перемирия"

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«Давайте будем говорить на практическом языке. Кому они это перемирие предлагают? Сами себе? Есть довольно простое решение: забирают свои чемоданы, забирают свой хлам и отправляются себе на россию. Точка. Никаких переговоров с ними…Этот поп их придумал какую-нибудь дату. К нам это не имеет никакого отношения. Это наша земля. Мы на нашей земле будем делать то, что считаем необходимым», – рассказал Данилов.

Дополнение

Российский диктатор владимир путин поручил министру обороны рф серию шойгу ввести режим прекращения огня в Украине с 6 по 7 января.

Ранее

Глава русской православной церкви патриарх кирилл призвал установить временное перемирие на Рождество.

В то же время советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк откровенно назвал заявление циничным и подчеркнул отсутствие авторитета в рпц.

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