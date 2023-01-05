Лицемірне "різдвяне перемир'я": шойгу наказав припинити вогонь в Україні на 36 годин

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"Відповідно до доручення президента рф міністром оборони рф у війська віддано вказівки ввести на 36 годин з 12.00 6 січня п. р. до 24.00 7 січня п. р. режим припинення вогню по всій лінії бойового зіткнення сторін в Україні", - цитують росЗМІ заяву міноборони рф.

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Російський диктатор володимир путін доручив міністру оборони рф сергію шойгу ввести режим припинення вогню в Україні з 6 по 7 січня.

Як повідомляв УНН, глова російської православної церкви патріарх кирило закликав встановити тимчасове перемир'я на Різдво.

Водночас, радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк відверто назвав заяву цинічною та підкреслив відсутність авторитету у рпц.

«РПЦ не є авторитетом для глобального православ’я та виступає лише як «пропагандист війни». РПЦ закликала до геноциду українців, заохочувала масові вбивства й наполягає на ще більшій мілітаризації Рф. Тому заява РПЦ про «різдвяне перемир’я» – цинічна пастка й елемент пропаганди», - написав Подоляк у Тwitter.