Лицемерное "рождественское перемирие": шойгу приказал прекратить огонь в Украине на 36 часов
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. министр обороны рф сергей шойгу отдал указание о введении режима прекращения огня на линии боевого столкновения сторон в Украине с 12:00 6 января на 36 часов, передает УНН со ссылкой на росСМИ.
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"В соответствии с поручением президента рф министром обороны россии в войска отдано указания ввести на 36 часов с 12.00 6 января т.г. до 24.00 7 января т.г. режим прекращения огня по всей линии боевого столкновения сторон в Украине", - цитируют росСМИ заявление минобороны рф.
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Ранее
Российский диктатор владимир путин поручил министру обороны рф серию шойгу ввести режим прекращения огня в Украине с 6 по 7 января.
Как сообщал УНН, глава русской православной церкви патриарх кирилл призвал установить временное перемирие на Рождество.
В то же время советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк откровенно назвал заявление циничным и подчеркнул отсутствие авторитета в рпц.
«РПЦ не является авторитетом для глобального православия и выступает только как «пропагандист войны». РПЦ призвала к геноциду украинцев, поощряла массовые убийства и настаивает на еще большей милитаризации россии. Поэтому заявление РПЦ о «рождественском перемирии» – циничная ловушка и элемент пропаганды», - написал Подоляк в Twitter.