Он был готов бомбить больницы и детсады 25 декабря и на Новый год: Байден отреагировал на "рождественское перемирие" путина
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. Президент США Джо Байден выразил скептицизм о прекращении огня по распоряжению президента рф владимира путина в Украине во время православных рождественских богослужений 6 и 7 января, передает УНН со ссылкой на CNN.
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«Я не хочу отвечать (на) все, что говорит путин. Мне это было любопытно. Он был готов бомбить больницы, детские сады и церкви 25 числа и на Новый год», — сказал Байден журналистам в четверг.
«Я имею в виду, я думаю, что он пытается найти немного кислорода», – добавил он.
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Напомним
В четверг путин приказал своему министру обороны приказать прекратить огонь в Украине на 36 часов, начиная с полудня 6 января. Согласно заявлению Кремля, пауза позволит православным христианам "посещать рождественские службы".
В Украине на подобные предложения отреагировали резко. Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что никаких переговоров с рф по "перемирию" не планируют.