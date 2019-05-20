Викритому на хабарі податківцю оголошено про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. У Хмельницькій області затриманому на хабарі головному ревізору-інспектору Головного Управління Державної фіскальної служби у Хмельницькій області оголошено про підозру. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу СБУ.
“Викритому співробітниками СБУ на отриманні неправомірної вигоди Оперативники спецслужби встановили, що посадовець вимагав п’ятнадцять тисяч гривень від місцевого приватного підприємця за не стягнення штрафу та не притягнення до адміністративної відповідальності за порушення комерсантом вимог трудового законодавства, а саме використання праці неоформлених працівників”, — йдеться у повідомленні.
Податківця затримали у власному автомобілі після одержання всієї суми неправомірної вигоди.
Наразі затриманому оголошено про підозру у скоєнні злочину передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.
Тривають слідчі дії.
Операція із викриття посадовця проводилася спільно зі слідчими теруправління ДБР, розташованого у Хмельницькому, та співробітниками Управління захисту економіки під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури.
Нагадаємо, у Хмельницькій області затримали податківця на хабарі у 15 тисяч грн.