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На Хмельниччині податківця затримали на хабарі у 15 тис. грн

На Хмельниччині податківця затримали на хабарі у 15 тис. грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 травня. УНН. У Хмельницькій області затримали податківця на хабарі у 15 тисяч грн. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Державного бюро розслідувань.

За попередньою інформацією, головний інспектор-ревізор ГУ Державної фіскальної служби у Хмельницькій області вимагав та отримав 15 000 гривень від підприємця за ненакладення на нього штрафних санкцій та непритягнення до відповідальності за використання праці неоформлених працівників.

Зазначається, що за кожного неоформленого працівника на роботодавця можуть накласти штраф у понад 125 тисяч гривень.

Наразі податківця затримали. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України – одержання неправомірної вигоди службовою особою.

Чоловіку загрожує позбавлення волі строком від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади терміном до 3 років.

Нагадаємо, за вимагання хабарів затримано в.о. Держслужби зайнятості.

Українські Національні Новини

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