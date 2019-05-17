За вимагання хабарів затримано в.о. Держслужби зайнятості

КИЇВ. 17 травня. УНН. Правоохоронці затримали групу високопосадовців Держслужби зайнятості на чолі з в.о. голови Валерієм Ярошенком за вимагання і отримання хабарів на загальну суму близько 0,5 млн грн. Про це повідомив військовий прокурор центрального регіону України Олександр Сенюк під час брифінгу, передає кореспондент УНН.