За вимагання хабарів затримано в.о. Держслужби зайнятості
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Правоохоронці затримали групу високопосадовців Держслужби зайнятості на чолі з в.о. голови Валерієм Ярошенком за вимагання і отримання хабарів на загальну суму близько 0,5 млн грн. Про це повідомив військовий прокурор центрального регіону України Олександр Сенюк під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
“Нами з’ясовано, що керівництво Державної служби зайнятості в групі із рядом цивільних осіб, які виступали як посередники при передачі коштів, отримували відповідні побори від суб’єктів підприємницької діяльності, які займались будівництвом адміністративних будівель, зокрема, Житомирського міського центру зайнятості”, — зазначив він.
За його словами, суть цих злочинів полягала в тому, що між регіональним управлінням Житомирського центру зайнятості та суб’єктом підприємницької діяльності укладено договір на будівництво об’єкту соціальної інфраструктури на загальну суму понад 33 млн грн. Для того, щоб цей підприємець міг працювати, керівництво Держслужби вимагало в нього “відкати”.
При цьому він додав, що розслідуванням справи займалися спільно працівники Військової прокуратури Центрального регіону, департаменту захисту економіки Нацполіції, Київського ДБР. Наразі слідство здійснює ДБР, яке відпрацьовує також інші епізоди справи за участі керівників територіальних управлінь Держслужби зайнятості.
Крім того, наразі проводяться 28 обшуків у різних регіонах України. У результаті цих обшуків уже вилучені кошти, які чиновники отримували під час поборів (0,5 млн грн). Також уже затримані фігуранти справи — високопосадовці Держслужби зайнятості на чолі з в.о. голови держслужби зайнятості Валерієм Ярошенком.
Нагадаємо, у Миколаївській області СБУ викрила на хабарах керівника одного з міських центрів зайнятості.