Директор центру зайнятості "міняла" хабарі на премії
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. У Миколаївській області СБУ викрила на хабарах керівника одного з міських центрів зайнятості, передає УНН з посиланням на прес-службу відомства.
Оперативники спецслужби встановили, що чиновниця вимагала гроші від підлеглих – керівників районних відділів установи. За неправомірну вигоду зловмисниця обіцяла не притягати працівників до відповідальності за нібито вчинені дисциплінарні порушення та не перешкоджати нарахуванню їм щомісячної премії.
Правоохоронці затримали чиновницю у службовому кабінеті під час отримання чергової частини регулярної "данини".
Фігуранту справи оголошено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу. Тривають невідкладні слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб ймовірно причетних до протиправної діяльності.
Як повідомляв УНН, співробітника СБУ обвинувачують в одержанні 50 тис. доларів хабара.