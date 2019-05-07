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Співробітника СБУ обвинувачують в одержанні 50 тис. доларів хабара

Співробітника СБУ обвинувачують в одержанні 50 тис. доларів хабара

Київ • УНН

 • 16072 перегляди

КИЇВ. 7 травня. УНН. У кримінальному провадженні за обвинуваченням співробітника СБУ в одержанні 50 тис. доларів хабара відбулося підготовче судове засідання. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Так, у Бородянському райсуді Київської області за участі прокурорів САП триває підготовче судове засідання у кримінальному провадженні стосовно колишнього оперуповноваженого Вишгородського міжрайонного відділу ГУ Служби безпеки України в місті Києві та Київській області, обвинуваченого у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 368 (Одержання хабара - ред.), ч. 2 ст. 369-2 (Зловживання впливом - ред.) КК України.

"У вівторок, 7 травня 2019 року, під час судового засідання захисником обвинуваченого, з яким договір про надання правової допомоги укладено вже після направлення обвинувального акту до суду, заявлено клопотання про ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, яке судом задоволено та надано час для ознайомлення", - йдеться в повідомленні.

Наступне судове засідання призначили на 14:30 18 червня.

За даними слідства, перебуваючи на посаді оперуповноваженого Вишгородського міжрайонного відділу ГУ СБУ в місті Києві та Київській області, чоловік запропонував співзасновнику підприємства, у якого під час обшуку було вилучено обладнання, вчинити вплив на слідчого у кримінальному провадженні для повернення цього обладнання. За такі "послуги" співробітник СБУ зажадав від підприємців 50 тис. дол.

"Крім того, слідством встановлено, що при цьому обвинувачений неодноразово висловлював вимоги про періодичну передачу йому неправомірної вигоди за невтручання в здійснення господарської діяльності даного підприємства", - додали у САП.

Обвинувальний акт скерували до суду 26 лютого 2019 року.

Як повідомляв УНН, на хабарах викрили посадовців Житомирської митниці Державної фіскальної служби.

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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