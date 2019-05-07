Сотрудника СБУ обвиняют в получении 50 тыс. долларов взятки
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. В уголовном производстве по обвинению сотрудника СБУ в получении 50 тыс. долларов взятки прошло подготовительное судебное заседание. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Так, в Бородянском райсуде Киевской области с участием прокуроров САП продолжается подготовительное судебное заседание в уголовном производстве в отношении бывшего оперуполномоченного Вышгородского межрайонного отдела ГУ Службы безопасности Украины в городе Киеве и Киевской области, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 368 (Получение взятки - ред.), ч. 2 ст. 369-2 (Злоупотребление влиянием - ред.) УК Украины.
"В вторником, 7 мая 2019 года, во время судебного заседания защитником обвиняемого, с которым договор об оказании правовой помощи заключен уже после направления обвинительного акта в суд, заявлено ходатайство об ознакомлении с материалами уголовного производства, которое судом удовлетворено и предоставлено время для ознакомления", - говорится в сообщении.
Следующее судебное заседание назначено на 14:30 18 июня.
По данным следствия, находясь на должности оперуполномоченного Вышгородского межрайонного отдела ГУ СБУ в Киеве и Киевской области, мужчина предложил соучредителю предприятия, у которого при обыске было изъято оборудование, оказать влияние на следователя в уголовном производстве для возвращения этого оборудования. За такие "услуги" сотрудник СБУ потребовал от предпринимателей 50 тыс. долл.
"Кроме того, следствием установлено, что при этом обвиняемый неоднократно высказывал требования о периодической передаче ему неправомерной выгоды за невмешательство в осуществление хозяйственной деятельности данного предприятия", - добавили в САП.
Обвинительный акт направили в суд 26 февраля 2019 года.
Как сообщал УНН, на взятках разоблачили должностных лиц Житомирской таможни Государственной фискальной службы.