Директор центра занятости "меняла" взятки на премии
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. В Николаевской области СБУ разоблачила на взятках руководителя одного из городских центров занятости, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Оперативники спецслужбы установили, что чиновница требовала деньги от подчиненных - руководителей районных отделов учреждения. За неправомерную выгоду злоумышленница обещала не привлекать работников к ответственности за якобы совершенные дисциплинарные нарушения и не препятствовать начислению им ежемесячной премии.
Правоохранители задержали чиновницу в служебном кабинете во время получения очередной части регулярной "дани".
Фигуранту дела объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжаются неотложные следственные действия для привлечения к ответственности других лиц вероятно причастных к противоправной деятельности.
Как сообщал УНН, сотрудника СБУ обвиняют в получении 50 тыс. долларов взятки.