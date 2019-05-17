За вымогательство взяток задержан и.о. Госслужбы занятости
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Правоохранители задержали группу чиновников Госслужбы занятости во главе с и.о. председателя Валерием Ярошенко за вымогательство и получение взяток на общую сумму около 0,5 млн грн. Об этом сообщил военный прокурор центрального региона Украины Александр Сенюк во время брифинга, передает корреспондент УНН.
"Мы выяснили, что руководство Государственной службы занятости в группе с рядом гражданских лиц, выступавших в качестве посредников при передаче средств, получали соответствующие поборы субъектов предпринимательской деятельности, которые занимались строительством административных зданий, в частности, Житомирского городского центра занятости", - отметил он.
По его словам, суть этих преступлений заключалась в том, что между региональным управлением Житомирского центра занятости и субъектом предпринимательской деятельности заключен договор на строительство объекта социальной инфраструктуры на общую сумму более 33 млн грн. Для того, чтобы этот предприниматель мог работать, руководство Госслужбы требовало у него "откаты".
При этом он добавил, что расследованием дела занимались совместно работники Военной прокуратуры Центрального региона, департамента защиты экономики Нацполиции, Киевского ГБР. Следствие осуществляет ГБР, которое отрабатывает и другие эпизоды дела с участием руководителей территориальных управлений Госслужбы занятости.
Кроме того, сейчас проводятся 28 обысков в разных регионах Украины. В результате этих обысков уже изъяты денежные средства, чиновники получали во время поборов (0,5 млн грн). Также уже задержаны фигуранты дела - чиновники Госслужбы занятости во главе с и.о. председателя госслужбы занятости Валерием Ярошенко.
Напомним, в Николаевской области СБУ разоблачила на взятках руководителя одного из городских центров занятости.