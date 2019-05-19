В Хмельницкой области налоговика задержали на взятке в 15 тыс. грн

По предварительной информации, главный инспектор-ревизор ГУ Государственной фискальной службы в Хмельницкой области требовал и получил 15 000 гривен от предпринимателя за неналожение на него штрафных санкций и непривлечение к ответственности за использование труда неоформленных работников.

Отмечается, что за каждого неоформленного работника на работодателя могут наложить штраф в более чем 125 000 гривен.

Сейчас налоговика задержали. Решается вопрос о сообщение ему о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины - получение неправомерной выгоды должностным лицом.

Мужчине грозит лишение свободы сроком от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет.

Напомним, за вымогательство взяток задержан и.о. Госслужбы занятости.