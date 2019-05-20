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Уличенному на взятке налоговику объявлено о подозрении

Уличенному на взятке налоговику объявлено о подозрении

Киев  •  УНН

 • 9879 просмотра

КИЕВ. 20 мая. УНН. В Хмельницкой области задержанному на взятке главному ревизору-инспектору Главного Управления Государственной фискальной службы в Хмельницкой области объявлено о подозрении. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Разоблачен сотрудник СБУ на получении неправомерной выгоды Оперативники спецслужбы установили, что чиновник требовал пятнадцать тысяч гривен от местного частного предпринимателя за взыскании штрафа и не привлечение к административной ответственности за нарушение коммерсантом требований трудового законодательства, а именно использование труда неоформленных работников", - говорится в сообщении.

Налоговика задержали в собственном автомобиле после получения всей суммы неправомерной выгоды.

Сейчас задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия.

Операция по разоблачению чиновника проводилась совместно со следователями теруправления ГБР, расположенного в Хмельницком, и сотрудниками Управления защиты экономики под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры.

Напомним, в Хмельницкой области задержали налоговика на взятке в 15 тысяч грн.

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