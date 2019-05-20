Уличенному на взятке налоговику объявлено о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. В Хмельницкой области задержанному на взятке главному ревизору-инспектору Главного Управления Государственной фискальной службы в Хмельницкой области объявлено о подозрении. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"Разоблачен сотрудник СБУ на получении неправомерной выгоды Оперативники спецслужбы установили, что чиновник требовал пятнадцать тысяч гривен от местного частного предпринимателя за взыскании штрафа и не привлечение к административной ответственности за нарушение коммерсантом требований трудового законодательства, а именно использование труда неоформленных работников", - говорится в сообщении.
Налоговика задержали в собственном автомобиле после получения всей суммы неправомерной выгоды.
Сейчас задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются следственные действия.
Операция по разоблачению чиновника проводилась совместно со следователями теруправления ГБР, расположенного в Хмельницком, и сотрудниками Управления защиты экономики под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры.
Напомним, в Хмельницкой области задержали налоговика на взятке в 15 тысяч грн.