Військовий літак рф Су-24 порушив повітряний простір Польщі
Київ • УНН
Військовий літак рф Су-24МР заглибився на 6,5 км у повітряний простір Польщі над Гданською затокою. Інцидент тривав 72 секунди та стався через несправність навігаційної системи.
У вівторок, 11 лютого, російський військовий літак Су-24МР порушив повітряний простір Польщі. Інцидент стався над східною частиною Гданської затоки. Про це повідомляє Оперативне командування Збройних сил Польщі соцмережі Х, пише УНН.
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Польське командування зазначило, що причиною інциденту стала несправність навігаційної системи російського літака. Він "порушив польський повітряний простір на максимальну глибину 6,5 км і перебував у ньому 1 хвилину і 12 секунд".
За польотом літака спостерігали системи радіолокації польських Збройних сил. Маршрут польоту був негайно змінений після втручання штурмана Збройних сил росії,
Чергові служби польського контролю за повітряним простором контактували з російською стороною, яка підтвердила факт порушення повітряного простору Польщі та повідомила, що це сталося через збій навігаційної системи літака Су-24МР.
Нагадаємо
1 лютого польські та союзні військові літаки патрулювали повітряний простір під час російських ударів по Україні. Авіація припинила чергування після завершення атак.