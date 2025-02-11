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Військовий літак рф Су-24 порушив повітряний простір Польщі

Військовий літак рф Су-24 порушив повітряний простір Польщі

Київ • УНН

 • 82611 перегляди

Військовий літак рф Су-24МР заглибився на 6,5 км у повітряний простір Польщі над Гданською затокою. Інцидент тривав 72 секунди та стався через несправність навігаційної системи.

У вівторок, 11 лютого, російський військовий літак Су-24МР порушив повітряний простір Польщі. Інцидент стався над східною частиною Гданської затоки. Про це повідомляє Оперативне командування Збройних сил Польщі соцмережі Х, пише УНН.

Деталі

Польське командування зазначило, що причиною інциденту стала несправність навігаційної системи російського літака. Він "порушив польський повітряний простір на максимальну глибину 6,5 км і перебував у ньому 1 хвилину і 12 секунд".

За польотом літака спостерігали системи радіолокації польських Збройних сил. Маршрут польоту був негайно змінений після втручання штурмана Збройних сил росії,

- йдеться в повідомленні.

Чергові служби польського контролю за повітряним простором контактували з російською стороною, яка підтвердила факт порушення повітряного простору Польщі та повідомила, що це сталося через збій навігаційної системи літака Су-24МР.

Нагадаємо

1 лютого польські та союзні військові літаки патрулювали повітряний простір під час російських ударів по Україні. Авіація припинила чергування після завершення атак.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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