Военный самолет рф Су-24 нарушил воздушное пространство Польши

Во вторник, 11 февраля, российский военный самолет Су-24МР нарушил воздушное пространство Польши. Инцидент произошел над восточной частью Гданьского залива. Об этом сообщает Оперативное командование Вооруженных сил Польши в соцсети Х, пишет УНН.

Детали

Польское командование отметило, что причиной инцидента стала неисправность навигационной системы российского самолета. Он "нарушил польское воздушное пространство на максимальную глубину 6,5 км и находился в нем 1 минуту и 12 секунд".

За полетом самолета наблюдали системы радиолокации польских Вооруженных сил. Маршрут полета был немедленно изменен после вмешательства штурмана Вооруженных сил России,