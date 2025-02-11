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Военный самолет рф Су-24 нарушил воздушное пространство Польши

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Военный самолет рф Су-24МР углубился на 6,5 км в воздушное пространство Польши над Гданьским заливом. Инцидент длился 72 секунды и произошел из-за неисправности навигационной системы.

Во вторник, 11 февраля, российский военный самолет Су-24МР нарушил воздушное пространство Польши. Инцидент произошел над восточной частью Гданьского залива. Об этом сообщает Оперативное командование Вооруженных сил Польши в соцсети Х, пишет УНН.

Детали

Польское командование отметило, что причиной инцидента стала неисправность навигационной системы российского самолета. Он "нарушил польское воздушное пространство на максимальную глубину 6,5 км и находился в нем 1 минуту и 12 секунд".

За полетом самолета наблюдали системы радиолокации польских Вооруженных сил. Маршрут полета был немедленно изменен после вмешательства штурмана Вооруженных сил России,

- говорится в сообщении.

Дежурные службы польского контроля за воздушным пространством контактировали с российской стороной, которая подтвердила факт нарушения воздушного пространства Польши и сообщила, что это произошло из-за сбоя навигационной системы самолета Су-24МР.

Напомним

1 февраля польские и союзные военные самолеты патрулировали воздушное пространство во время российских ударов по Украине. Авиация прекратила дежурство после завершения атак.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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