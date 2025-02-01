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Польща піднімала винищувачі через російські удари по Україні

Польща піднімала винищувачі через російські удари по Україні

Київ • УНН

 • 40360 перегляди

Польські та союзні військові літаки патрулювали повітряний простір під час російських ударів по Україні. Авіація припинила чергування після завершення атак.

У Польщі у зв'язку з атакою рф на Україну сьогодні піднімали в повітря винищувачі, а також приводили у готовність наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки, повідомили у суботу в Оперативному командуванні Збройних сил Польщі у X, пише УНН.

Деталі

Як повідомляється, "у зв'язку з атакою російської федерації, яка завдавала ударів по об'єктах, розташованих, зокрема, на заході України", у Польщі діяла "польська та союзна авіація".

Вказано, що у повітря "були підняті чергові пари винищувачів, а наземні засоби ППО та радіолокаційної розвідки були приведені у найвищий ступінь готовності".

Незадовго до 12 години там повідомили, що "діяльність польської та союзної авіації у нашому повітряному просторі припинена через припинення дальніх авіаударів російської федерації по Україні".

Румунія знову піднімала F-16 через російські дрони під час атаки рф на Україну30.01.25, 10:29 • 32750 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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