Польща піднімала винищувачі через російські удари по Україні

У Польщі у зв'язку з атакою рф на Україну сьогодні піднімали в повітря винищувачі, а також приводили у готовність наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки, повідомили у суботу в Оперативному командуванні Збройних сил Польщі у X, пише УНН.

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Як повідомляється, "у зв'язку з атакою російської федерації, яка завдавала ударів по об'єктах, розташованих, зокрема, на заході України", у Польщі діяла "польська та союзна авіація".

Вказано, що у повітря "були підняті чергові пари винищувачів, а наземні засоби ППО та радіолокаційної розвідки були приведені у найвищий ступінь готовності".

Незадовго до 12 години там повідомили, що "діяльність польської та союзної авіації у нашому повітряному просторі припинена через припинення дальніх авіаударів російської федерації по Україні".

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