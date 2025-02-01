Польша поднимала истребители из-за российских ударов по Украине
Киев • УНН
Польские и союзные военные самолеты патрулировали воздушное пространство во время российских ударов по Украине. Авиация прекратила дежурство после завершения атак.
В Польше в связи с атакой РФ на Украину сегодня поднимали в воздух истребители, а также приводили в готовность наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки, сообщили в субботу в Оперативном командовании Вооруженных сил Польши в X, пишет УНН.
Детали
Как сообщается, «в связи с атакой российской федерации, которая наносила удары по объектам, расположенным, в частности, на западе Украины», в Польше действовала «польская и союзная авиация».
Указано, что в воздух «были подняты дежурные пары истребителей, а наземные средства ПВО и радиолокационной разведки были приведены в высшую степень готовности».
Незадолго до 12 часов там сообщили, что «деятельность польской и союзной авиации в нашем воздушном пространстве прекращена из-за прекращения дальних авиаударов российской федерации по Украине».
Румыния снова поднимала F-16 из-за российских дронов во время атаки рф на Украину30.01.25, 10:29 • 30809 просмотров