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Військово-промисловий комплекс рф зазнає збитків через війну - ЦНС

Київ • УНН

 • 21931 перегляди

російський військово-промисловий комплекс зазнає збитків через інфляцію та бюрократичні проблеми, які заважають заводам виконувати зростаючі державні замовлення, свідчать документи, до яких отримали доступ українські хакери.

Активісти "Кібер спротиву" отримали доступ до документів в яких представники російського військово-промислового комплексу скаржаться на збитки. Про це повідомляє Центр національного спротиву, пише УНН.

Недосконалість російської бюрократичної моделі та інфляція не дозволяє заводам ВПК виконати держзамовлення. Про це сказано у листі, перехопленому активістами, генерального директора "муромський приладобудівний завод" дмітрія фадєєва,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Зазначається, що на правах директора "ліги оборонних підприємств" володимирської області він скаржиться, що заводи мають здавати продукцію за фіксованими у 2019 році цінами. А купувати деталі за ринковими цінами й при тому передоплатою.

При тому грошей від держави не вистачає навіть покрити відсотки кредиту, який необхідно взяти аби розрахуватись з постачальниками. До того ж гроші з підприємства можна вивезти лише по завершенню контракту, але контракти укладають на 3-5 років й ці гроші фактично весь цей час заморожені.

Відтак, наприклад лише на виробництві системи навігації "виріб 1Т146" муромський завод отримав 70 млн рублів збитку. Таким чином завод не може виконувати замовлення, яке постійно зростає.

Також у листі посібник окупантів скаржиться, що на заводах бракує робітників через масову мобілізацію та відсутність житла. Не допомагає навіть будівництво в регіоні справжніх бараків.

Нагадаємо

Як писав УНН, у британській розвідці припустили, що корупція, ймовірно, є одним із факторів, який суттєво підриває ефективність російської армії.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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