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Военно-промышленный комплекс рф несет убытки из-за войны - ЦНС

Военно-промышленный комплекс рф несет убытки из-за войны - ЦНС

Киев  •  УНН

02 февраль 2024, 12:01  •  11503 просмотра

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российский военно-промышленный комплекс несет убытки из-за инфляции и бюрократических проблем, которые мешают заводам выполнять растущие государственные заказы, свидетельствуют документы, к которым получили доступ украинские хакеры.

Активисты "Кибер сопротивления" получили доступ к документам в которых представители российского военно-промышленного комплекса жалуются на убытки. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.

Несовершенство российской бюрократической модели и инфляция не позволяет заводам впк выполнить госзаказ. Об этом сказано в письме, перехваченном активистами, генерального директора "муромского приборостроительного завода" дмитрия фадеева,

- говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что на правах директора "лиги оборонных предприятий" владимирской области он жалуется, что заводы должны сдавать продукцию по фиксированным в 2019 году ценам. А покупать детали по рыночным ценам и при том предоплатой.

При этом денег от государства не хватает даже покрыть проценты кредита, который необходимо взять, чтобы рассчитаться с поставщиками. К тому же деньги с предприятия можно вывезти только по завершению контракта, но контракты заключают на 3-5 лет и эти деньги фактически все это время заморожены.

Поэтому, например, только на производстве системы навигации "изделие 1Т146" муромский завод получил 70 млн рублей убытка. Таким образом завод не может выполнять заказ, который постоянно растет.

Также в письме пособник оккупантов жалуется, что на заводах не хватает рабочих из-за массовой мобилизации и отсутствия жилья. Не помогает даже строительство в регионе настоящих бараков.

Напомним

Как писал УНН, в британской разведке предположили, что коррупция, вероятно, является одним из факторов, который существенно подрывает эффективность российской армии.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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