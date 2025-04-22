Військові назвали дрон-камікадзе "Альошею" на честь сина Порошенка, який переховується від призову у Лондоні
Київ • УНН
Військові зібрали кошти на повернення сина Порошенка, Олексія, але він не захотів повертатись. Тому дрон-камікадзе іронічно назвали "Альошею".
В рамках акції "Синів політиків – на фронт!" були зібрані кошти для повернення в Україну сина Петра Порошенка Олексія. Однак, через його небажання повертатись на Батьківщину кошти витратили на ремонт військових авто для екіпажів БПЛА, а один із дронів-камікадзе іронічно назвали "Альошею". Про це повідомив український військовий Олексій "Сталкер".
В рамках акції "Синів політиків – на фронт!" військові зібрали кошти на квиток додому для сина Петра Порошенка – Олексія, який наразі перебуває за кордоном та ухиляється від служби у ЗСУ.
В Олексія – біда: батько переписав на нього понад мільярд доларів, але через ухиляння від ЗСУ все його майно арештували
Однак, попри зібрані кошти, молодший Порошенко, за словами "Сталкера", не поспішає повертатись до України, натомість разом із братом Михайлом проводить час у британських ресторанах і клубах.
Він так сильно переживає за Україну, що його неможливо зрушити з місця. Він разом з братом Мішею буквально закляк у лондонських ресторанах. Або ж просто зайнятий – танцює в нічних клубах під пісні російських виконавців, кричачи: "русскіє в Лондонє!"
Тому зібрані кошти військові вирішили використати для ремонту автомобілів військових екіпажів. У свою чергу, бійці екіпажів БПЛА іронічно назвали один із безпілотників-камікадзе "Альошею".
"Хлопці пожартували й назвали один із каміків на честь Олексія Порошенка – "Альоша". Якщо пощастить, "Альоша" влетить у п..рську буханку або бліндаж. Складеться дивовижна ситуація: дрон відвоює більше, ніж той, на чию честь його назвали", – підкреслив "Сталкер".
Також військовий звернувся до Петра Порошенка із закликом припинити піаритися на війні, та запропонував йому поїхати до синів за кордон.
Петре Олексійовичу, ви переховуєте своїх синів-ухилянтів по закордонах, а самі піаритесь на крові українців! Не смійте цього робити! Краще їдьте до синів у Лондон – ми вам зберемо на квиток. В один кінець
Як повідомлялось, у народного депутата Порошенка були змушені визнати його військовозобов’язаного сина Олексія ухилянтом, фактично підтвердивши порушення ним закону про мобілізацію. Зроблено це було заради зняття арешту майна Порошенка-молодшого за ігнорування ним повісток.