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Військові назвали дрон-камікадзе "Альошею" на честь сина Порошенка, який переховується від призову у Лондоні

Київ • УНН

 • 492 перегляди

Військові зібрали кошти на повернення сина Порошенка, Олексія, але він не захотів повертатись. Тому дрон-камікадзе іронічно назвали "Альошею".

Військові назвали дрон-камікадзе "Альошею" на честь сина Порошенка, який переховується від призову у Лондоні

В рамках акції "Синів політиків – на фронт!" були зібрані кошти для повернення в Україну сина Петра Порошенка Олексія. Однак, через його небажання повертатись на Батьківщину кошти витратили на ремонт військових авто для екіпажів БПЛА, а один із дронів-камікадзе іронічно назвали "Альошею". Про це повідомив український військовий Олексій "Сталкер".

В рамках акції "Синів політиків – на фронт!" військові зібрали кошти на квиток додому для сина Петра Порошенка – Олексія, який наразі перебуває за кордоном та ухиляється від служби у ЗСУ.

В Олексія – біда: батько переписав на нього понад мільярд доларів, але через ухиляння від ЗСУ все його майно арештували

– повідомив військовий Олексій «Сталкер».

Однак, попри зібрані кошти, молодший Порошенко, за словами "Сталкера", не поспішає повертатись до України, натомість разом із братом Михайлом проводить час у британських ресторанах і клубах.

Він так сильно переживає за Україну, що його неможливо зрушити з місця. Він разом з братом Мішею буквально закляк у лондонських ресторанах. Або ж просто зайнятий – танцює в нічних клубах під пісні російських виконавців, кричачи: "русскіє в Лондонє!"

– саркастично додав Олексій «Сталкер».

Тому зібрані кошти військові вирішили використати для ремонту автомобілів військових екіпажів. У свою чергу, бійці екіпажів БПЛА іронічно назвали один із безпілотників-камікадзе "Альошею".

"Хлопці пожартували й назвали один із каміків на честь Олексія Порошенка – "Альоша". Якщо пощастить, "Альоша" влетить у п..рську буханку або бліндаж. Складеться дивовижна ситуація: дрон відвоює більше, ніж той, на чию честь його назвали", – підкреслив "Сталкер".

Також військовий звернувся до Петра Порошенка із закликом припинити  піаритися на війні, та запропонував йому поїхати до синів за кордон.

Петре Олексійовичу, ви переховуєте своїх синів-ухилянтів по закордонах, а самі піаритесь на крові українців! Не смійте цього робити! Краще їдьте до синів у Лондон – ми вам зберемо на квиток. В один кінець

– резюмував військовий.

Як повідомлялось, у народного депутата Порошенка були змушені визнати його військовозобов’язаного сина Олексія ухилянтом, фактично підтвердивши порушення ним закону про мобілізацію. Зроблено це було заради зняття арешту майна Порошенка-молодшого за ігнорування ним повісток.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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