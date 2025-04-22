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Военные назвали дрон-камикадзе "Алешей" в честь сына Порошенко, который скрывается от призыва в Лондоне

Киев • УНН

 • 288 просмотра

Военные собрали средства на возвращение сына Порошенко, Алексея, но он не захотел возвращаться. Поэтому дрон-камикадзе иронично назвали "Алешей".

Военные назвали дрон-камикадзе "Алешей" в честь сына Порошенко, который скрывается от призыва в Лондоне

В рамках акции "Сыновей политиков - на фронт!" были собраны средства для возвращения в Украину сына Петра Порошенко Алексея. Однако, из-за его нежелания возвращаться на Родину средства потратили на ремонт военных авто для экипажей БПЛА, а один из дронов-камикадзе иронично назвали "Алешей". Об этом сообщил украинский военный Алексей "Сталкер".  

В рамках акции "Сыновей политиков – на фронт!" военные собрали средства на билет домой для сына Петра Порошенко – Алексея, который сейчас находится за границей и уклоняется от службы в ВСУ.

У Алексея - беда: отец переписал на него более миллиарда долларов, но из-за уклонения от ВСУ все его имущество арестовали

- сообщил военный Алексей „Сталкер“.

Однако, несмотря на собранные средства, младший Порошенко, по словам "Сталкера", не спешит возвращаться в Украину, зато вместе с братом Михаилом проводит время в британских ресторанах и клубах.

Он так сильно переживает за Украину, что его невозможно сдвинуть с места. Он вместе с братом Мишей буквально застрял в лондонских ресторанах. Или же просто занят - танцует в ночных клубах под песни российских исполнителей, крича: "русские в Лондоне!"

- саркастически добавил Алексей «Сталкер».

Поэтому собранные средства военные решили использовать для ремонта автомобилей военных экипажей. В свою очередь, бойцы экипажей БПЛА иронично назвали один из беспилотников-камикадзе "Алешей".

"Ребята пошутили и назвали один из камиков в честь Алексея Порошенко - "Алеша". Если повезет, "Алеша" влетит в п..рскую буханку или блиндаж. Сложится удивительная ситуация: дрон отвоюет больше, чем тот, в чью честь его назвали", - подчеркнул "Сталкер".

Также военный обратился к Петру Порошенко с призывом прекратить пиариться на войне, и предложил ему поехать к сыновьям за границу.

Петр Алексеевич, вы прячете своих сыновей-уклонистов по заграницам, а сами пиаритесь на крови украинцев! Не смейте этого делать! Лучше езжайте к сыновьям в Лондон - мы вам соберем на билет. В один конец

- резюмировал военный.

Как сообщалось, у народного депутата Порошенко были вынуждены признать его военнообязанного сына Алексея уклонистом, фактически подтвердив нарушение им закона о мобилизации. Сделано это было ради снятия ареста имущества Порошенко-младшего за игнорирование им повесток.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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