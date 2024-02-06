Військові медики з Одещини отримають досвід Великої Британії

Голова Одеської обладміністрації Олег Кіпер ініціював навчання військових медиків Одещини за участі колег з Великої Британії, повідомляє УНН.

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Навчальні заняття для медперсоналу та лікарів пройдуть на базі КНП "Одеська обласна клінічна лікарня" ООР". Їх проведуть представники World Extreme Medicine (WEM) та команда медичних професіоналів з Великої Британії, які протягом 3-х днів передаватимуть українським колегам знання, вміння та навички з підготовки медичної допомоги на полі бою, засновані на програмі тактичної бойової допомоги пораненим (TБДП).

Основна мета заходу - навчити та розвивати передових військових медиків для здійснення ефективного медичного втручання в контексті складного конфлікту.

Програма навчання складається з наступних тем:

• Використання комплекту зі звичайним одягом та спеціальним знаряддям;

• Винесення пораненого під вогнем;

• Медичний менеджмент в складних тактичних сценаріях;

• Лікування пораненого під час транспортування;

• Поглиблені практичні навички;

• Сполучна кровотеча;

• Тазові шини;

• Допоміжні засоби дихальних шляхів;

• Маневри дихальних шляхів;

• Положення для відновлення;

• Доступ до передньої частини шиї;

• Лікування проникаючих поранень грудної клітини;

• Хімічна та ядерна бойова дезактивація та управління (ХЙБДУ) та інше.

В Департаменті охорони здоровʼя Одеської ОДА відзначили допомогу Кіпера в організації заходів, спрямованих на допомогу захисників України, та іноземним партнерам з Великої Британії за професійний внесок у покращенні якості медичної допомоги в умовах воєнного часу в країні.

Нагадаємо, нещодавно на Одещині зʼявилися унікальні опікові ліжка. Загальна вартість благодійної допомоги - понад 10 млн грн.

До слова, сфера охорони здоровʼя на Одещині визначена Кіпером як пріоритетна. За час його каденції змінено керівників обласних медичних центрів, розпочато ремонт військового госпіталю та медичних закладів у районах області.