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На Одещині зʼявилися перші в Україні технологічні ліжка для лікування пацієнтів з опіковою травмою

На Одещині зʼявилися перші в Україні технологічні ліжка для лікування пацієнтів з опіковою травмою

Київ • УНН

 • 29018 перегляди

Одеському опіковому відділенню передали унікальні ліжка PEARLS на пневматичній подушці, які вперше в Україні покращують догляд за пацієнтами з опіковими травмами та їх одужання.

Сьогодні, 12 січня, благодійні фонди "УНІЛЕКС" та "Милосердя Віктор" передали опіковому відділенню Одеської міської клінічної лікарні №10 унікальне обладнання, яке вперше представлено в Україні, передає УНН.

Деталі

Обладнання передано за сприяння голови Одеської ОВА Олега Кіпера, повідомляють в ОВА. Йдеться про ліжка для лікування пацієнтів з опіковою травмою з флюідизованим повітрям PEARLS. Вони дозволять покращити якість надання медичної допомоги при опіковій травмі та комфортність перебування, знизити кількість ускладнень, інфікування ран та виникнення пролежнів.

"Дякую друзям - благодійним фондам "УНІЛЕКС" та "Милосердя Віктор" за надання Одеській міській клінічній лікарні №10 унікального обладнання, яке вперше представлено в Україні. Йдеться про ліжка для лікування пацієнтів з опіковою травмою з флюідизованим повітрям PEARLS. Вони дозволять покращити якість надання медичної допомоги при опіках: знизити кількість ускладнень, інфікування ран та виникнення пролежнів", - зазначив Кіпер.

Передавав обладнання заступник голови Одеської ОВА Олександр Харлов.

"Багато людей нині отримують опіки внаслідок російських обстрілів. Це не тільки військові, але й цивільні люди, діти. Не забуваємо й про фактор звичайних побутових пожеж. Нам важливо не тільки зберегти кожне життя, але й забезпечити максимально безболісне та швидке одужання наших людей та полегшити роботу лікарям. Ці ліжка та інше обладнання дуже необхідні", - заявив Олександр Харлов.

З початку повномасштабного вторгнення в Одесі, через обстріли російських терористів, кількість випадків опікових травм за останні два роки зросла у майже два з половиною рази. Опікове відділення Одеської міської клінічної лікарні №10 врятувало та продовжує рятувати сотні життів як одеситів, так і пацієнтів з області.

"Значущість посилення ресурсу комбустіологічної служби закладу є дуже важливою та актуальною. Весь колектив лікарні висловлює щиру подяку очільнику Одеської ОВА Олегу Кіперу та благодійникам за сприяння отриманню новітнього сучасного обладнання - ліжок з флюідизованим повітрям. Вони дозволять максимально уникнути ускладнення опікових поверхонь та пролежнів, а надані реанімаційні візки та каталки дозволять закладу організувати екстрену медичну допомогу на території всього закладу та забезпечити якість медичної допомоги належного рівня у відповідності до існуючих міжнародних медико-технологічних стандартів", - сказав головний лікар Одеської міської клінічної лікарні №10 Денис Себов.  

Антоніна Туманова

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