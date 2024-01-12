В Одесской области появились первые в Украине технологические кровати для лечения пациентов с ожоговой травмой
Одесскому ожоговому отделению передали уникальные кровати PEARLS на пневматической подушке, которые впервые в Украине улучшают уход за пациентами с ожоговыми травмами и их выздоровление.
Lockheed Martin и NASA планируют представить сверхзвуковой самолет для сокращения времени полетов
Lockheed Martin и NASA планируют представить самолет X-59, способный летать со скоростью в 1,5 раза выше скорости звука и уменьшенным звуковым шумом, что может сократить время полета.
Обустраивал агитационные постеры в поддержку ссс рф и помогал российским мародерам: по материалам СБУ предатель получил 10 лет тюрьмы
Коллаборационист с Харьковщины приговорен к 10 годам за пропаганду и пособничество российским мародерам. Он возглавлял российскую административную единицу и способствовал вывозу похищенного имущества.
"Сотни тысяч снарядов и больше ракет": Сунак о самом большом пакете помощи Украине
Премьер-министр Великобритании Сунак объявил о предоставлении Украине крупнейшей военной помощи в размере 2,5 млрд. фунтов стерлингов, включая больше противотанкового вооружения, ракет и артиллерийских снарядов.
В ДТП на железнодорожных путях в прошлом году погибло 10 человек, еще 10 - травмировались
В 2023 году в Украине из-за нарушения правил дорожного движения в авариях на железнодорожных переездах погибли 10 человек, еще 10 получили ранения.
"Запрос от компании Медок": Госспецсвязи предупреждают об очередной вражеской кибератаке
CERT-UA предупреждает о новой кибератаке UAC-0050 с использованием мошеннических электронных писем под названием "запросы" для распространения вредоносного программного обеспечения RemcosRAT и QuasarRAT.
"Кот График снова красный и грустный": Укрэнерго призвало экономить электричество
Укрэнерго призывает к энергосбережению, поскольку потребление растет в вечернее время, усиливая нагрузку на энергосистему в холодное время года.
Четверо украинских моряков находятся в плену хуситов
Йеменские хуситы удерживают в плену четырех украинских моряков. Президент Украины Зеленский сказал, что Украина работает над их освобождением.
Главное, чтобы был справедливым: Зеленский о законопроекте по мобилизации
Зеленский ожидает окончательный проект справедливого закона о мобилизации.
Наступление российской армии терпит неудачу. Враг несет большие потери - Сырский
Российская армия не достигает своих целей на Востоке, неся большие потери благодаря украинской обороне, заявляет генерал-полковник Александр Сырский.