В Одесской области появились первые в Украине технологические кровати для лечения пациентов с ожоговой травмой

Сегодня, 12 января, благотворительные фонды "УНИЛЕКС" и "Милосердие Виктор" передали ожоговому отделению Одесской городской клинической больницы №10 уникальное оборудование, которое впервые представлено в Украине, передает УНН.

Детали

Оборудование передано при содействии председателя Одесской ОВА Олега Кипера, сообщают в ОВА. Речь идет о кроватях для лечения пациентов с ожоговой травмой с флюидизированным воздухом PEARLS. Они позволят улучшить качество оказания медицинской помощи при ожоговой травме и комфортность пребывания, снизить количество осложнений, инфицирования ран и возникновения пролежней.

"Спасибо друзьям - благотворительным фондам "УНИЛЕКС" и "Милосердие Виктор" за предоставление Одесской городской клинической больнице №10 уникального оборудования, которое впервые представлено в Украине. Речь идет о кроватях для лечения пациентов с ожоговой травмой с флюидизированным воздухом PEARLS. Они позволят улучшить качество оказания медицинской помощи при ожогах: снизить количество осложнений, инфицирования ран и возникновения пролежней", - отметил Кипер.

Передавал оборудование заместитель председателя Одесской ОГА Александр Харлов.

"Многие люди сейчас получают ожоги в результате российских обстрелов. Это не только военные, но и гражданские люди, дети. Не забываем и о факторе обычных бытовых пожаров. Нам важно не только сохранить каждую жизнь, но и обеспечить максимально безболезненное и быстрое выздоровление наших людей и облегчить работу врачам. Эти кровати и другое оборудование очень необходимы", - заявил Александр Харлов.

С начала полномасштабного вторжения в Одессе, из-за обстрелов российских террористов, количество случаев ожоговых травм за последние два года выросло почти в два с половиной раза. Ожоговое отделение Одесской городской клинической больницы №10 спасло и продолжает спасать сотни жизней как одесситов, так и пациентов из области.

"Значимость усиления ресурса комбустиологической службы учреждения очень важна и актуальна. Весь коллектив больницы выражает искреннюю благодарность главе Одесской ОВА Олегу Киперу и благотворителям за содействие получению новейшего современного оборудования - кроватей с флюидизированным воздухом. Они позволят максимально избежать осложнения ожоговых поверхностей и пролежней, а предоставленные реанимационные тележки и каталки позволят учреждению организовать экстренную медицинскую помощь на территории всего учреждения и обеспечить качество медицинской помощи надлежащего уровня в соответствии с существующими международными медико-технологическими стандартами", - сказал главный врач Одесской городской клинической больницы №10 Денис Себов.