Военные медики из Одесской области получат опыт Великобритании
Киев • УНН
Военные медики из Одесской области будут перенимать опыт британских коллег в лечении боевых ранений во время трехдневного тренинга.
Председатель Одесской обладминистрации Олег Кипер инициировал обучение военных медиков Одесской области с участием коллег из Великобритании, сообщает УНН.
Детали
Учебные занятия для медперсонала и врачей пройдут на базе КНП "Одесская областная клиническая больница" ООР". Их проведут представители World Extreme Medicine (WEM) и команда медицинских профессионалов из Великобритании, которые в течение 3-х дней будут передавать украинским коллегам знания, умения и навыки по подготовке медицинской помощи на поле боя, основанные на программе тактической боевой помощи раненым (ТБПР).
Основная цель мероприятия - научить и развивать передовых военных медиков для осуществления эффективного медицинского вмешательства в контексте сложного конфликта.
Программа обучения состоит из следующих тем:
- Использование комплекта с обычной одеждой и специальным снаряжением;
- Вынос раненого под огнем;
- Медицинский менеджмент в сложных тактических сценариях;
- Лечение раненого во время транспортировки;
- Углубленные практические навыки;
- Соединительное кровотечение;
- Тазовые шины;
- Вспомогательные средства дыхательных путей;
- Маневры дыхательных путей;
- Положение для восстановления;
- Доступ к передней части шеи;
- Лечение проникающих ранений грудной клетки;
- Химическая и ядерная боевая дезактивация и управление (ХЙБДУ) и прочее.
В Департаменте здравоохранения Одесской ОГА отметили помощь Кипера в организации мероприятий, направленных на помощь защитникам Украины, и иностранным партнерам из Великобритании за профессиональный вклад в улучшение качества медицинской помощи в условиях военного времени в стране.
Напомним, недавно в Одесской области появились уникальные ожоговые кровати. Общая стоимость благотворительной помощи - более 10 млн грн.
К слову, сфера здравоохранения в Одесской области определена Кипером как приоритетная. За время его каденции сменены руководители областных медицинских центров, начат ремонт военного госпиталя и медицинских учреждений в районах области.
Военные медики из Одесской области получат опыт Великобритании
Военные медики из Одесской области будут перенимать опыт британских коллег в лечении боевых ранений во время трехдневного тренинга.
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