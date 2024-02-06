Военные медики из Одесской области получат опыт Великобритании

Председатель Одесской обладминистрации Олег Кипер инициировал обучение военных медиков Одесской области с участием коллег из Великобритании, сообщает УНН.

Детали

Учебные занятия для медперсонала и врачей пройдут на базе КНП "Одесская областная клиническая больница" ООР". Их проведут представители World Extreme Medicine (WEM) и команда медицинских профессионалов из Великобритании, которые в течение 3-х дней будут передавать украинским коллегам знания, умения и навыки по подготовке медицинской помощи на поле боя, основанные на программе тактической боевой помощи раненым (ТБПР).

Основная цель мероприятия - научить и развивать передовых военных медиков для осуществления эффективного медицинского вмешательства в контексте сложного конфликта.

Программа обучения состоит из следующих тем:

- Использование комплекта с обычной одеждой и специальным снаряжением;

- Вынос раненого под огнем;

- Медицинский менеджмент в сложных тактических сценариях;

- Лечение раненого во время транспортировки;

- Углубленные практические навыки;

- Соединительное кровотечение;

- Тазовые шины;

- Вспомогательные средства дыхательных путей;

- Маневры дыхательных путей;

- Положение для восстановления;

- Доступ к передней части шеи;

- Лечение проникающих ранений грудной клетки;

- Химическая и ядерная боевая дезактивация и управление (ХЙБДУ) и прочее.

В Департаменте здравоохранения Одесской ОГА отметили помощь Кипера в организации мероприятий, направленных на помощь защитникам Украины, и иностранным партнерам из Великобритании за профессиональный вклад в улучшение качества медицинской помощи в условиях военного времени в стране.

Напомним, недавно в Одесской области появились уникальные ожоговые кровати. Общая стоимость благотворительной помощи - более 10 млн грн.

К слову, сфера здравоохранения в Одесской области определена Кипером как приоритетная. За время его каденции сменены руководители областных медицинских центров, начат ремонт военного госпиталя и медицинских учреждений в районах области.