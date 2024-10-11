Війська рф здійснили 98 обстрілів прикордонних територій Сумщини: поранено одну людину
Київ • УНН
російські війська здійснили 98 обстрілів прикордонних територій Сумської області, зафіксовано 216 вибухів. Внаслідок атак постраждала одна цивільна особа в Есманьській громаді.
Протягом дня росіяни здійснили 98 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 216 вибухів. У результаті обстрілу було поранено 1 цивільну людину. Про це повідомляє Сумська ОВА, пише УНН.
Обстрілів зазнали Сумська, Хотінська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Шалигинська, Есманьська, Свеська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади,
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Миропільська громада: здійснено пуск КАБ (1 вибух), удари FPV-дронів (18 вибухів).
Хотінська громада: зафіксовано пуск КАБ (1 вибух), скидання ВОГ з БпЛА (3 вибухи), танковий обстріл (4 вибухи), мінометний обстріл (3 вибухи).
Великописарівська громада: ворог бив з артилерії (18 вибухів), мінометів (5 вибухів). FPV-дроном (6 вибухів).
Есманьська громада: росіяни вдарили зі ствольної артилерії (29 вибухів). У результаті обстрілу було поранено 1 цивільну особу. Також були удар FPV-дрона (1 вибух), мінометний обстріл (4 вибухи).
Краснопільська громада: завдано удари FPV-дронів (12 вибухів), скидання ВОГ з БпЛА (2 вибухи), артилерійські обстріли (12 вибухів), мінометний обстріл (7 вибухів).
Свеська громада: ворог бив зі ствольної артилерії (10 вибухів), мінометів (2 вибухи), FPV-дронами (2 вибухи).
Новослобідська громада: були пуски КАБ (4 вибухи), удари FPV-дронів (2 вибухи).
Середино-Будська громада: відбулися скидання ВОГ з БпЛА (6 вибухів), удари FPV-дронів (3 вибухи), мінометний обстріл (5 вибухів).
Білопільська громада: здійснено пуски КАБ (8 вибухів), скидання ВОГ з БпЛА (2 вибухи), удар FPV-дрона (1 вибух), мінометні обстріли (4 вибухи), танкові обстріли (33 вибухи).
Сумська громада: зафіксовано обстріл ударним БпЛА "Герань-2" (2 вибухи).
Зноб-Новгородська громада: росіяни вдарили зі ствольної артилерії (3 вибухи).
Шалигинська громада: був удар FPV-дронів (2 вибухи), скидання ВОГ з БпЛА (4 вибухи).
Нагадаємо
11 жовтня вранці російські війська атакували Сумську міську територіальну громаду з повітря. Було здійснено два удари керованими авіабомбами (КАБ).