Войска рф совершили 98 обстрелов приграничных территорий Сумщины: ранен один человек
Киев • УНН
российские войска совершили 98 обстрелов приграничных территорий Сумской области, зафиксировано 216 взрывов. В результате атак пострадал один гражданский человек в Эсманьской общине.
В течение дня россияне совершили 98 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 216 взрывов. В результате обстрелов был ранен 1 гражданский человек. Об этом сообщает Сумская ОГА, пишет УНН.
Обстрелам подверглись Сумская, Хотинская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Шалыгинская, Эсманьская, Свесская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская громады,
Детали
Миропольская община: осуществлен пуск КАБ (1 взрыв), удары FPV-дронов (18 взрывов).
Хотинская община: зафиксирован пуск КАБ (1 взрыв), сброс ВОГ с БпЛА (3 взрыва), танковый обстрел (4 взрыва), минометный обстрел (3 взрыва).
Великописаревская громада: враг бил из артиллерии (18 взрывов), минометов (5 взрывов). FPV-дроном (6 взрывов).
Эсманская община: россияне ударили из ствольной артиллерии (29 взрывов). В результате обстрела был ранен 1 гражданский человек. Также были удар FPV-дрона (1 взрыв), минометный обстрел (4 взрыва).
Краснопольская громада: нанесены удары FPV-дронов (12 взрывов), сброс ВОГ с БпЛА (2 взрыва), артиллерийские обстрелы (12 взрывов), минометный обстрел (7 взрывов).
Свесская община: враг бил из ствольной артиллерии (10 взрывов), минометов (2 взрыва), FPV-дронами (2 взрыва).
Новослободская община: были пуски КАБ (4 взрыва), удары FPV-дронов (2 взрыва).
Середино-Будская громада: произошли сброс ВОГ с БпЛА (6 взрывов), удары FPV-дронов (3 взрыва), минометный обстрел (5 взрывов).
Белопольская громада: осуществлены пуски КАБ (8 взрывов), сброс ВОГ с БпЛА (2 взрыва), удар FPV-дрона (1 взрыв), минометные обстрелы (4 взрыва), танковые обстрелы (33 взрыва).
Сумская община: зафиксирован обстрел ударным БпЛА «Герань-2» (2 взрыва).
Зноб-Новгородская община: россияне ударили из ствольной артиллерии (3 взрыва).
Шалыгинская община: был удар FPV-дронов (2 взрыва), сброс ВОГ с БпЛА (4 взрыва).
Напомним,
11 октября утром российские войска атаковали Сумскую городскую территориальную громаду с воздуха. Было осуществлено два удара управляемыми авиабомбами (КАБ).