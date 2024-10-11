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Войска рф совершили 98 обстрелов приграничных территорий Сумщины: ранен один человек

Войска рф совершили 98 обстрелов приграничных территорий Сумщины: ранен один человек

Киев  •  УНН

11 октября 2024, 19:57  •  1729 просмотра

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российские войска совершили 98 обстрелов приграничных территорий Сумской области, зафиксировано 216 взрывов. В результате атак пострадал один гражданский человек в Эсманьской общине.

В течение дня россияне совершили 98 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 216 взрывов. В результате обстрелов был ранен 1 гражданский человек. Об этом сообщает Сумская ОГА, пишет УНН.

Обстрелам подверглись Сумская, Хотинская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Шалыгинская, Эсманьская, Свесская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская громады,

- говорится в сообщении.

Детали

Миропольская община: осуществлен пуск КАБ (1 взрыв), удары FPV-дронов (18 взрывов).

Хотинская община: зафиксирован пуск КАБ (1 взрыв), сброс ВОГ с БпЛА (3 взрыва), танковый обстрел (4 взрыва), минометный обстрел (3 взрыва).

Великописаревская громада: враг бил из артиллерии (18 взрывов), минометов (5 взрывов). FPV-дроном (6 взрывов).

Эсманская община: россияне ударили из ствольной артиллерии (29 взрывов). В результате обстрела был ранен 1 гражданский человек. Также были удар FPV-дрона (1 взрыв), минометный обстрел (4 взрыва).

Краснопольская громада: нанесены удары FPV-дронов (12 взрывов), сброс ВОГ с БпЛА (2 взрыва), артиллерийские обстрелы (12 взрывов), минометный обстрел (7 взрывов).

Свесская община: враг бил из ствольной артиллерии (10 взрывов), минометов (2 взрыва), FPV-дронами (2 взрыва).

Новослободская община: были пуски КАБ (4 взрыва), удары FPV-дронов (2 взрыва).

Середино-Будская громада: произошли сброс ВОГ с БпЛА (6 взрывов), удары FPV-дронов (3 взрыва), минометный обстрел (5 взрывов).

Белопольская громада: осуществлены пуски КАБ (8 взрывов), сброс ВОГ с БпЛА (2 взрыва), удар FPV-дрона (1 взрыв), минометные обстрелы (4 взрыва), танковые обстрелы (33 взрыва).

Сумская община: зафиксирован обстрел ударным БпЛА «Герань-2» (2 взрыва).

Зноб-Новгородская община: россияне ударили из ствольной артиллерии (3 взрыва).

Шалыгинская община: был удар FPV-дронов (2 взрыва), сброс ВОГ с БпЛА (4 взрыва).

Напомним,

11 октября утром российские войска атаковали Сумскую городскую территориальную громаду с воздуха. Было осуществлено два удара управляемыми авиабомбами (КАБ).

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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