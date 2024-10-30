Війська рф завдали 337 ударів по Запорізької області - ОВА
Київ • УНН
російські війська завдали 337 ударів по Запорізькій області, включаючи 25 авіаційних, 194 атаки БпЛА, 7 обстрілів РСЗВ та 111 артилерійських ударів. Зафіксовано 7 руйнувань інфраструктури, жертв серед мирного населення немає.
Впродовж доби окупанти завдали 337 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області. Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
Деталі
- Війська рф здійснили 25 авіаційних ударів по Оріхову, Новоандріївці, Білогір'ю та Новодарівці.
- 194 БпЛА різної модифікації атакували Біленьке, Лобкове, Гуляйполе, Новоандріївку, Новоданилівку, Роботине, Малу Токмачку, Білогір'я та Ольгівське.
- 7 обстрілів з РСЗВ завдано по території Преображенки та Новоданилівки.
- 111 артилерійських ударів прийшлися по Лобковому, Гуляйполю, Новоандріївці, Новоданилівці, Роботиному, Малій Токмачці, Білогір'ю та Ольгівському.
Зазначається, що надійшло 7 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.
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