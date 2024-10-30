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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Войска рф нанесли 337 ударов по Запорожской области - ОВА

Войска рф нанесли 337 ударов по Запорожской области - ОВА

Киев  •  УНН

05:19 • 2963 просмотра

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российские войска нанесли 337 ударов по Запорожской области, включая 25 авиационных, 194 атаки БпЛА, 7 обстрелов РСЗО и 111 артиллерийских ударов. Зафиксировано 7 разрушений инфраструктуры, жертв среди мирного населения нет.

В течение суток оккупанты нанесли 337 ударов по 12 населенным пунктам Запорожской области. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

  • Войска рф осуществили 25 авиационных ударов по Орехову, Новоандреевке, Белогорью и Новодаровке.
  • 194 БпЛА различной модификации атаковали Беленькое, Лобково, Гуляйполе, Новоандреевку, Новоданиловку, Роботино, Малую Токмачку, Белогорье и Ольговское.
  • 7 обстрелов из РСЗО нанесены по территории Преображенки и Новоданиловки.
  • 111 артиллерийских ударов пришлись по Лобковому, Гуляйполю, Новоандреевке, Новоданиловке, Роботино, Малой Токмачке, Белогорью и Ольговскому.

Отмечается, что поступило 7 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали.

Последствия падения обломков БПЛА в Киеве: пострадали 9 человек, среди них ребенок30 октября 2024, 04:20 • 8344 просмотра

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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