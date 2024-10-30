Войска рф нанесли 337 ударов по Запорожской области - ОВА
Киев • УНН
российские войска нанесли 337 ударов по Запорожской области, включая 25 авиационных, 194 атаки БпЛА, 7 обстрелов РСЗО и 111 артиллерийских ударов. Зафиксировано 7 разрушений инфраструктуры, жертв среди мирного населения нет.
В течение суток оккупанты нанесли 337 ударов по 12 населенным пунктам Запорожской области. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.
Детали
- Войска рф осуществили 25 авиационных ударов по Орехову, Новоандреевке, Белогорью и Новодаровке.
- 194 БпЛА различной модификации атаковали Беленькое, Лобково, Гуляйполе, Новоандреевку, Новоданиловку, Роботино, Малую Токмачку, Белогорье и Ольговское.
- 7 обстрелов из РСЗО нанесены по территории Преображенки и Новоданиловки.
- 111 артиллерийских ударов пришлись по Лобковому, Гуляйполю, Новоандреевке, Новоданиловке, Роботино, Малой Токмачке, Белогорью и Ольговскому.
Отмечается, что поступило 7 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали.
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