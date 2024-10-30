Войска рф нанесли 337 ударов по Запорожской области - ОВА

В течение суток оккупанты нанесли 337 ударов по 12 населенным пунктам Запорожской области. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

Войска рф осуществили 25 авиационных ударов по Орехову, Новоандреевке, Белогорью и Новодаровке.

194 БпЛА различной модификации атаковали Беленькое, Лобково, Гуляйполе, Новоандреевку, Новоданиловку, Роботино, Малую Токмачку, Белогорье и Ольговское.

7 обстрелов из РСЗО нанесены по территории Преображенки и Новоданиловки.

111 артиллерийских ударов пришлись по Лобковому, Гуляйполю, Новоандреевке, Новоданиловке, Роботино, Малой Токмачке, Белогорью и Ольговскому.

Отмечается, что поступило 7 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали.

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